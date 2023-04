Leandro Garate, goleador del torneo: Pienso en estudiar para veterinario

El delantero de Unión Española Leandro Garate, goleador del Campeonato Nacional junto a Fernando Zampedri con seis conquistas, habló sobre sus proyectos para el futuro tras su retiro del fútbol.

En conversación con LUN, el argentino reconoció que no le seduce estudiar para ser técnico, sino que "había pensado en veterinario porque me gustan mucho los animales, pero sé que lleva tiempo y responsabilidad y ahora estoy enfocado en el fútbol".

"Tengo un perro bóxer que se llama León. Tiene siete años, me lo traje desde Argentina y lo llevo siempre conmigo. Es un gran compañero", comentó.

De acuerdo a lo que sostuvo en el matutino, en la cancha "siempre trato de aportar al equipo desde donde me toque. Por suerte ahora me está tocando convertir".

"A veces entra la pelota y a veces no. Supongo que hay que tener un poco de fortuna, pero no me vuelvo loco, la verdad. Cuando entra, bienvenido sea, y cuando no, a seguir trabajando para que la próxima entre", completo.