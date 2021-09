Luis Baquedano narró versión de altercado en Santa Laura: Morón fue a enfurecer a nuestros hinchas

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, contó su versión del altercado que se vivió la noche de ayer miércoles en el Estadio Santa Laura y donde se vio involucrado el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, quien de acuerdo a las primeras versiones fue insultado por hinchas hispanos.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Baquedano explicó que "en el estadio no habían hinchas de Colo Colo y las personas que estaban en la tribuna estaban autorizadas porque son del área de comunicaciones de Colo Colo, y fueron registrados y anotados".

"Vino el gol de Colo Colo, el segundo o el tercero, no me acuerdo y uno de los periodistas de Colo Colo le grita el gol a uno de los hinchas nuestros, quienes ya estaban molestos básicamente por el arbitraje, que nos perjudicó y había cierta calentura. Eso significó que los hinchas de Unión reaccionaran y comenzó un intercambio de palabras", añadió Baquedano, quien también negó que haya intervenido personal de carabineros.

Baquedano contó que "en ningún momento Daniel Morón estaba ahí, porque él estaba en el palco nosotros le damos a los dirigentes de la visita, como gerente deportivo. No estaba considerado que estuviese en la tribuna y tampoco estaba. No estaba carabineros, y esto fue resuelto por personal de seguridad contratada por Unión Española y se resolvió de esa manera".

"Daniel Morón pudo haber ido con la intención de evitar daños mayores, pero lo único que hizo fue enardecer de mayor forma y quien calmó la situación fue gente externa de Unión. Nosotros para evitar que la cosa siguiera le facilitamos otro palco a la gente de comunicaciones Colo Colo, y quiero dejar establecido que no estaba carabineros, que no estaba Morón, porque él estaba en un palco, y fue a complicar aún más la situación. Él ofreció golpes a la gente de Unión Española ¿A qué fue? Si él es gerente deportivo, no es el jefe de seguridad", comentó.

"A Morón lo trataron de calmar, porque en vez de ir a resolver el problema fue enfurecer aún más a la hinchada nuestra que se sentía perjudicada por el arbitraje que estábamos teniendo. No estaba ahí, no estaba Carabineros y tercero, las personas no eran hinchas, eran profesionales, funcionarios", complementó.

Desde Colo Colo niegan tajantemente lo de Morón.