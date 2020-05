Médico de Unión Española advirtió alto riesgo de lesiones en el regreso a la actividad

El jefe del Area Médica de Unión Española, Julio Alvarado, advirtió que existe un alto riesgo de que los futbolistas sufran lesiones en el regreso de la actividad tras el receso por la pandemia del coronavirus.

El facultativo explicó la importancia de tener una adecuación para cada jugador de las cargas a las que se someterán una vez que regrese el fútbol, porque si se aumenta la frecuencia de los partidos, estarán más propensos a sufrir lesiones de tipo muscular o en sus articulaciones.

"Lo más complejo en esta situación de retorno es la especificidad del deporte, no se han realizado trabajos con dribling ni hay gestos de saltar a cabecear, el trabajo con balón no ha existido. Lo otro importante es el terreno, este tipo de gestos no se ha desarrollado en el terreno en que se realiza la actividad", expresó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Si los partidos se llegasen a realizar cada 72 horas, generará un volumen de recorrido superior a lo que habitualmente tiene en un campo de juego un jugador después de 90 minutos, que socila entre ocho y diez kilómetros. Eso generará una sobrecarga crónica que va, obviamente, a aumentar las posibilidades de lesiones de tipo musculares o articulares", completó.