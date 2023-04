Mejía negó indisciplina del plantel de U. Española: Gran parte de lo que se dice es mentira

El portero y uno de los capitanes de Unión Española, Luis Mejía, negó cualquier acto de indisciplina en el plantel y entregó algunos detalles del controvertido asado que tuvieron "como grupo" en el lugar de entrenamiento en Malloco.

"No, totalmente no", dijo al ser consultado sobre si hubo indisciplina de los jugadores "hispanos".

"Es todo muy raro, que salga esto es como que todo muy confuso. Como capitán, me tiene muy enojado, salió hasta una cláusula de Ronald Fuentes", dijo en conversación con el medio partidario Independencia Hispana.

"No me gustó mucho, creo que se le hizo un daño al grupo, pero estamos acá para poner la cara, bancar a los compañeros y sacar esto adelante", afirmó.

Siguió el panameño manifestando que "no encuentro explicación sobre esto, pero soy una persona que ha recorrido muchos planteles y creo que los problemas se arreglan para adentro y no podemos dar a comer así a la gente que está esperando la mínima cosa para buscar alguna polémica, crear malentendidos. Estoy acá para poner la cara, salir de frente por mis compañeros".

"La dirigencia tendrá que velar por la institución, no nos podemos permitir tener afuera a jugadores importantes, esperemos que estén con nosotros lo antes posible", sostuvo en relación a los futbolistas que fueron marginados del equipo para el pasado duelo con Huachipato.

"Los problemas internos y las decisiones que se toman tienen que quedar dentro de un grupo", siguió e insistió en que "me molesta que salgan cosas de adentro, me parece muy grave y todos tenemos que estar tirando para el mismo lado, la solución es salir de donde estamos, la posición número 12, y ojalá los compañeros estén con nosotros, tirando para adelante y ojalá los podamos tener lo antes posible".

"Es una situación difícil para los compañeros porque han recibido amenazas, por eso estoy saliendo a desmentir algunas cosas porque tienen familias, tienen hijos y sufren. En lo personal pienso que lo más seguro es que no van a hablar más de este tema, no queremos que nos saque de foco, vienen partidos importantes", siguió.

Tras eso detalló que "fue un asado como se hace en todos los planteles. La semana anterior habíamos hecho otro igual, pero me sorprende todo el tiempo que pasó y que salgan esta clase de noticias, que compañeros han peleado cuando tú nos has visto en el día a día el respeto que hay de los juveniles a los grandes y de los grandes a juveniles, por ahí dicen que Manuel Fernández le pegó a Vicente Conelli, al flaco -Jonathan- Villagra, es totalmente falso"

"Son cosas que la gente habla muchas veces por un simple comentario, hay que entender que los jugadores tienen familias. Hay que tener cuidado con lo que se dice, los jugadores no lo están pasando nada bien, siendo uno de los capitanes banco a muerte a mis compañeros, no le han hecho un daño a nadie. Ellos están tranquilos, pero hay que tener cuidado con lo que se dice porque muchas veces se hace un daño muy grande", prosiguió.

"No encuentro el porqué. Antes se había hecho otro asado con cuerpo técnico, como un grupo, y que se tomen estas decisiones drásticas, más en el momento que estamos. Tampoco somos un plantel que nos sobre mucho. Las cosas se arreglarán internamente, pero me sorprende que cosas que pasan en el grupo se filtren a la prensa, eso da mucho que hablar", expuso.

"Los asados se hacen en los planteles, no pasó nada, no nos agarramos a combos, gran parte de lo que se dice es mentira y nosotros estamos sufriendo, las familias de los jugadores, espero que esto se aclare y los compañeros puedan estar de vuelta con nosotros", postuló.

También apuntó hacia la dirigencia, sosteniendo que "hay que preocuparnos de otras cosas en vez de apartar compañeros. Un día entrenamos en un lugar, otro día en otro... no tenemos sentido de pertenencia, de eso hay que preocuparse".

"Unión no merece estar en la posición que está, pero en un asado uno toma un poco más, otro un poco menos, quizás para el próximo otro no toma. Es así, los asados van a seguir existiendo, no entiendo a qué punto quieren llegar con esta cosa que se está diciendo, no estoy de acuerdo, por eso vengo a dar la cara y aclarar muchas cosas (...) al día siguiente nadie faltó al entrenamiento. Lo que uno haga fura de la cancha es otro tema. El DT nos vio a todos temprano en la mañana", complementó.

"Como capitán quiero que los compañeros estén adentro de una cancha, con nosotros, los necesitábamos con Huachipato. Cuando pasan estas cosas son pequeños detalles, por algo la pelota no quiere entrar, cuando se genera esta clase de clima", subrayó.