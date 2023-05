Octavio Rivero alista su retorno en Unión Española tras grave lesión

El uruguayo Octavio Rivero no ha tenido acción en las canchas este 2023 producto de una grave lesión que sufrió a fines del año pasado. Esa inactividad eso sí está cerca de llegar a su fin, puesto que el delantero alista su regreso para poder volver a jugar con la camiseta de Unión Española, donde se encuentra desde hace 11 meses.

El atacante tuvo que ser operado por un corte de ligamento de su rodilla derecha que sufrió en las semifinales de Copa Chile 2022 ante la U, situación que lo apartó de las canchas por un extenso periodo.

De acuerdo a lo publicado por Las Ultimas Noticias este lunes, el jugador de 31 años se encuentra a tres semanas de estar capacitado para pisar el terreno de juego con los hispanos, club con el que termina contrato a mediados de este año.

"Se me hizo muy duro este tiempo por no poder hacer actividades con mis hijas, no poder cargarlas ni correr, no poder jugar. Yo estaba acostumbrado a eso antes que me pasaran estas lesiones. Son muchos cambios, pero sirve para crecer", declaró Rivero al matutino.

Así mismo, aclaró que: "A partir del sexto mes de la operación que tuve se hace un estudio que te mide la fuerza de las piernas. Yo pondría un mes como mucho para volver a jugar, puede ser antes. Depende mucho cómo vaya todo. Hoy voy casi al final de la recuperación, cinco meses y medio. Estoy integrado al grupo y me lo tomo con calma".