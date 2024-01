Ponce sobre gestiones por Vecchio: Hay exigencias y no soy yo quien dará esa información

El entrenador de Unión Española, Miguel Ponce, confirmó que está cerca de abrochar el fichaje del arquero argentino Franco Torgnascioli y expresó que a pesar que sigue con la intención de sumar a Emiliano Vecchio, lo ve como algo lejano por "exigencias".

"En algún momento hubo intención de los dos lados, pero sin duda hay cosas en el medio que yo no tengo esa información, hay exigencias que no soy yo el que va a dar esa información, porque no la tengo", declaró este miércoles.

Para Ponce, a Vecchio sería importante "por lo que significa en Unión Española, por el nivel competitivo que ha tenido y los equipos en que ha estado y lo que ha hecho".

También se refirió al amistoso del sábado contra U. de Chile y explicó que "desde mi experiencia siempre quiero jugar contra los mejores y la U tiene un DT que fue reciente campeón. Nosotros queremos ser competitivos y estas instancias de tener a un rival de jerarquía hay que aprovecharlas".

"Es una pena porque uno pierde goles, pero un avance para él y para el club", sostuvo en relación a la salida del atacante Leandro Garate a Huracán, mientras que sobre Luis Mejía, arquero panameño, contó que "era esperado" que siguiera en Uruguay.

"Teníamos que estar preparados para alguna salida. Estamos reaccionando a lo que va pasando en el día a día, estamos tranquilos", dijo para luego adelantar que Torgnascioli está "casi confirmado, en el último proceso".