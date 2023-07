Ronald Fuentes sobre Cristián Garay: Espero que le crea más a la gente del VAR

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, se refirió al escándalo que suscitó la caída 1-0 a manos de Everton en la fecha 18 producto del polémico penal que selló el marcador en Viña del Mar, bajo el arbitraje de Cristián Garay.

Según el DT, el juez "estaba haciendo un muy bien partido y cometió un error garrafal, o un horror en realidad, porque no es de percepción, es de reglamento, y eso me preocupó mucho".

"No estaba haciendo un mal partido, espero que con esto le crea más a la gente del VAR, que escuche a la gente del VAR y vea por lo cual el VAR lo llamó y no tome decisiones él en función a lo que él estime", declaró.

En esa línea, se expresó en relación a que "la tecnología vino para implantar Justicia y no se está haciendo, no solo acá sino que también en muchos países".

"Yo soy detractor del VAR, no me gusta, no vino a lo que tenía que venir y ha quedado demostrado partido tras partido", continuó Fuentes.

Además, el entrenador de los rojos aseveró que "hay que convivir con ello, nosotros tenemos que mejorar para que el cobro sea un mero trámite; ojalá haber hecho tres goles antes y así a lo mejor no se siente tanto".

"Nosotros hemos tenido muy mala suerte con el VAR, cuando la jugada es en contra nuestra la validan y cuando son a favor nuestro no las validan, pero tenemos que seguir insistiendo en lo futbolístico, eso nos puede llevar a contrarrestar algunos cobros de la gente que está encargada de impartir justicia", explicó.

Sobre el mercado de fichajes, Fuentes anticipó que a solo horas del cierre del libro de pases "estamos en conversaciones, vamos a ver qué pasa. Tenemos algún jugador que está avanzado, esperamos solucionar algunas trabas. Es un delantero".

Según detalló Fuentes, el uruguayo Rodrigo Piñeiro aún tiene días de recuperación y es muy probable que esté disponible para el duelo contra Magallanes, pero no para el próximo, ante Audax Italiano.