"Sería espectacular": Las variadas reacciones por información que acercó a Iniesta a Unión Española

Este jueves surgió la información sobre un eventual interés de Unión Española para fichar al volante campeón del mundo Andrés Iniesta de cara al resto del año, lo que generó un sinnúmero de comentarios y reacciones en las redes sociales.

Algunos fanáticos se mostraron ilusionados en relación a los datos publicados por el medio El Periodista, que hablan sobre un supuesto acercamiento por parte de dirigentes "hispanos" al entorno del exjugador de FC Barcelona, que acabó su vínculo con Vissel Kobe de Japón.

Ello provocó que en Twitter se volcaran los hinchas y seguidores del club rojo, así como también de otros clubes, apuntando a esta noticia.

Revisa algunas de las publicaciones:

Claro … no resiste las ganas de jugar en el pasto de Santa Laura con esas luces… además con la ciudad deportiva itinerante de @UEoficial para que los jugadores no encuentre monótono entrenar. Con el amor que le tengo al estadio, lo tienen abandonado y no digno de 1ra división. https://t.co/rn4a4fUVQG