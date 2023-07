"Usted ha sido amasado por la Ronaldeta": La burla de U. Española a la U que indignó a hinchas

Unión Española derrotó por 3-0 a Universidad de Chile por la Fecha 17 del Campeonato Nacional, duelo que ha dejado reacciones futbolísticas y coletazos extradeportivos por una polémica publicación del elenco ganador.

"Usted ha sido amasado por la Ronaldeta", expresó un meme que publicó el cuadro hispano en redes sociales y que generó indignación en hinchas "azules", que reaccionaron a través de las plataformas sociales.

Revisa el meme y los comentarios que dejó:

No me puedo enojar. Me causa hasta envidia que tengan un CM que termee o que lisa y llanamente sepa sacarle provecho a una simple red social.



A el/la cm de la U capaz que hasta le tiritaron los dedos cuando tuiteó lo de "frío?" post clásico vs la UC. https://t.co/a90fSm8hPC