"Mil disculpas": Josepablo Monreal explicó por qué no se tapó el ojo en foto de La Calera

El delantero Josepablo Monreal salió al paso de las críticas y explicó en redes sociales la razón por la que no se tapó el ojo durante el gesto que dedicó el plantel de Unión La Calera, en la previa del duelo contra Iquique, a las víctimas que perdido sus ojos durante el estallido social en Chile.

"Simplemente estaba en el baño cuando mis compañero se pusieron de acuerdo para hacer el gesto, y la toma de la foto dura 2 segundos, no me dí cuenta. Le pido mil disculpas a quien se sienta ofendido", explicó en Twitter.

La réplica de Monreal estuvo acompañada con una foto en donde sale con un chaleco amarillo, vestimenta que han utilizado aquellos que están en contra del movimiento social.

Jajaja buena foto, pero no es para nada así, simplemente estaba en el baño cuando mis compañeros se pusieron de acuerdo para hacer el gesto y la toma de la foto dura 2 segundos, no me di cuenta, le pido mil disculpas a quien se sienta ofendido. pic.twitter.com/lqW3qwTGGs