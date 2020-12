Pablo Milad y caso de suplantación en La Calera: No nos compete a nosotros esa investigación

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al caso de posible suplantación de identidad en Unión La Calera, en la toma de un examen PCR del portero Alexis Martín Arias, y sostuvo que se trata de una investigación que está en la justicia, pero que el futbolista está "habilitado" para jugar.

Milad señaló en el medio Soy Quillota que "hay dos puntos, uno es lo sanitario y otro ámbito es lo judicial. La denuncia de suplantación está en manos de la fiscalía hoy en día. No nos compete a nosotros esa investigación, pero sí nos compete decir que el jugador está habilitado para desarrollar todos los partidos que desarrolló dentro del fútbol chileno".

Además, el timonel del fútbol chileno añadió que "el jugador Arias fue diagnosticado con Covid, hizo su cuarentena, y posteriormente, pasó por todas las evaluaciones correspondientes a la capacidad física que se requiere para desenvolverse como jugador profesional".

"Tuvo el alta de la seremi de Salud debido a que las personas pueden presentar posteriormente un test indefinido, el cual a veces pude ser positivo o negativo, pero no con la posibilidad de contagiar, lo que está analizado por la comisión médica de la ANFP, por lo que no tenía ningún problema para la participación", agregó el ex Intendente de la Región del Maule.