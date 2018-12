U. La Calera sumó sus primeros cuatro refuerzos pensando en su debut en la Copa Sudamericana

Unión La Calera oficializó este viernes cuatro nuevos refuerzos para la temporada 2019, en la cuál van a disputar el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana, en la cuál debutan el 2 de febrero contra Chapecoense de Brasil.

Se trata del delantero Juan Leiva (ex Audax Italiano), los volantes Fabián Manzano (ex Palestino) y Sebastián Zúñiga (ex Curicó Unido), además del defensor Claudio Meneses (ex AC Barnechea).

Mientras Leiva y Manzano tuvieron irregulares pasos por sus respectivos elencos de colonias, Zúñiga y Meneses se consolidaron en la titularidad, aunque sus equipos oscilaron en la medianía de la tabla de posiciones de Primera División y Primera B, respectivamente.

Además, los "cementeros" anunciaron la renovación de Thomas Rodríguez y Matías Navarrete por al menos una temporada más.