Unión La Calera anunció a Luciano Aued como su primer refuerzo para el 2024

Unión La Calera anunció este martes al volante argentino Luciano Aued, exfigura de Universidad Católica, como su primer fichaje para la temporada 2024.

Aued fue una de las piezas claves del histórico tetracampeonato de los Cruzados entre 2018 y 2021, y en 2023 regresó a su país, en donde tuvo pasos por Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba.

Tras un año en sus tierras, regresa al fútbol chileno para vivir su segunda experiencia en nuestro país, esta vez con los colores del cuadro cementero.

"Me sedujo el proyecto que me presentaron, sobre todo porque me invitaron a ser parte de algo lindo, de aportar con mi experiencia dentro y fuera de la cancha, con gente nueva, con un cuerpo técnico que tiene muchas ganas, ideas claras y el club también va en esa línea", aseguró Aued.

De esta forma, Aued se convierte en la primera pieza del equipo que dirigirá Manuel Fernández en 2024, con el importante desafío de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a Everton por el paso a la fase grupal del torneo.