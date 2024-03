Alfonso Parot: Nicolás Núñez tiene el respaldo de todos nosotros

Alfonso Parot, defensa de Universidad Católica, expresó el apoyo del plantel al técnico Nicolás Núñez, tras la derrota con Coquimbo en Concepción, que significó la eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana.

"A nombre del equipo y los futbolistas, Nico tiene el respaldo de todos nostros, cien por ciento", declaró Parot en la rueda de prensa donde justamente acompañó a Núñez.

En su argumento, Parot fue autocrítico y defendió el trabajo del entrenador.

"Entendemos la línea de juego, la crítica va al futbolista. Nico nos da las herramientas, nos dice lo que va a pasar en los partidos, pero él no se puede meter a jugar por nosotros", explicó.

Finalmente, Parot apuntó que el mal nivel del equipo es algo que viene desde antes de la llegada de Núñez.

"No es algo que venga de ahora, es algo que arrastramos de hace bastante que no resultan las cosas. No encontramos la forma de juego, la encontramos a ratos y no logramos mantenerlo, es responsabilidad de los futbolistas", aseveró.