Alfonso Parot reconoció que la UC ya dejó atrás el clásico y piensa en Copiapó

Alfonso Parot comentó que pese a la derrota frente a Colo Colo el pasado sábado en el Estadio Santa Laura, no sufrieron mucho durante el partido destacando: la solidez del bloque defensivo y el alza futbolística obtenida por el equipo tras la llegada de Tiago Nunes. De paso, reconoció que el equipo ya se enfoca en Deportes Copiapó su próximo rival en la décima fecha del Campeonato Nacional.

El lateral de Universidad Católica habló este mediodía en la conferencia de prensa a los medios, donde se le preguntó sobre su balance tras la derrota en el clásico, donde tres jugadores de los cruzados no pudieron estar presentes Eugenio Mena (suspensión), Branco Ampuero (molestias físicas) y Guillermo Soto.

"Sí... fueron bajas importantes que venían compitiendo con regularidad, pero creo que defensivamente no sufrimos mucho más que el gol, que nació de un lateral que sacaron rápido. No tuvimos mayores complicaciones, no recuerdo que hayan llegado mucho como hasta abajo el arco para decirte la verdad que sufrimos un montón" comenzó diciendo Parot.

Además señaló que todas las bajas que puedan tener, cuentan con un reemplazante de nivel para el puesto, "todos entrenamos a la par acá, entonces el que juega siempre tiene uno atrás que lo puede hacer igual o mejor. Esa es la idea de tener dos jugadores por puestos, de estar peleando constantemente por un espacio entre los 18 citados", apuntó el lateral cruzado.

Universidad Católica en la próxima fecha visitará a Deportes Copiapó, el sábado 27 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la décima fecha del Campeonato Nacional.