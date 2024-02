Buljubasich sobre Kuscevic: Todavía hay posibilidades

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, contó que aún existen opciones de fichar al defensor de Coritiba Benjamín Kuscevic, quien tiene un camino avanzado para fichar en Fortaleza, puesto que esa operación aún no está cerrada.

"Lo de Benjamín, hay versiones o posibilidades que vaya a otro equipo. No está cerrado ni para allá ni para acá, por lo tanto todavía hay posibilidades que se pueda hacer", dijo este jueves en la conferencia de prensa de presentación de Lucas Menossi.

Para el exarquero, "en el fútbol hasta que no se firman las cosas, no se pueden dar por hechas. Nos gustaría contar con Benja en la medida que se pueda (...) si no se da, evaluaremos. Hay nombres en otras posiciones".

También habló sobre la normativa de contar con seis extranjeros para el 2024 y comentó que "si las bases y reglamentos permiten seis, evaluaremos si es necesario o no traerlo. No quiere decir que porque votamos cinco, no podamos tener seis, hay que dejarlo claro. La competencia es para todos igual".