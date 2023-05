Byron Nieto: Los jugadores somos los que corremos riesgos, necesitamos más seguridad

El lateral de Universidad Católica Byron Nieto se sumó a las palabras de su caitán Matías Dituro, realizadas el fin de semana, y pidió mayores resguardos para que los futbolistas puedan ejercer su profesión, todo esto a propósito de los incidentes del clásico universitario.

"Lo que pasó es lamentable, estaba lindo el ambiente. Hay que cuidar la integrad física de la persona, primero es eso, cuidarnos todos. Habían adultos mayores que luego vimos abajo y estaban muy afectados (...) Necesitamos más seguridad. Siento que es fácil entrar a una cancha, en el Ester Roa era solo saltar un vidrio y estabas dentro. Los jugadores somos los que corremos riesgos, necesitamos más seguridad para jugar los partidos, que sea una fiesta y que vaya la familia tranquila", señaló en conferencia de prensa.

Sobre su próximo desafío, expresó: "Estamos 100 por ciento enfocados en el partido ante Huachipato, nos hemos entregado totalmente en la semana. Nada que decir del equipo, estamos enfocados en lo que se viene, son tres partidos importantes (antes del receso)".

"Ha sido de mucho aprendizaje. Estando desde el lado que sea, jugando o no, trato de aportar con mi granito de arena, siendo positivo. Siempre quiero que el equipo gane, soy hincha del club, siempre quiero verlo bien y que gane. Me he sentido cómodo, nos llevamos excelente, me dan consejos. Me siento bien".

Finalmente habló de su competencia por el puesto con Mauricio Isla: "He madurado mucho en general. De Mauricio, nada que decir, extraordinaria persona y jugador, uno al verlos entrenar ya sabe por qué llegaron a Europa. Es un agrado compartir y no sólo con él; (Fernando) Zampedri, (Franco) Di Santo... tienen experiencia y me siento cómodo con mis compañeros".