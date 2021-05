Clemente Montes: No estoy ni cerca de Messi, pero quiero trabajar para hacer mi nombre

El delantero de Universidad Católica Clemente Montes, figura a mediados de semana en el duelo por Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo, comentó las comparaciones que hizo el relator del partido con Lionel Messi y aseguró que fueron innecesarias, dado que está muy lejos del argentino, aunque adelantó que busca forjarse su propio nombre en el mundo del fútbol.

"Con Messi yo encuentro que fue muy innecesario. Todos sabemos que Messi es el mejor jugador del mundo, un tipo incomparable. Yo no me creo ni por si acaso Messi. No estoy ni en los pies de Messi, ni cerca, pero quiero trabajar para hacer mi propio nombre", dijo Montes en diálogo con La Tercera.

"Quiero crecer con mis propias características y mejorar las falencias que tengo. Quiero ser un jugador de mi propio estilo. Igual es un elogio, pero es Messi, o sea, no se puede comparar. Y Caniggia, bueno, me habían dicho que era muy rápido y que por eso somos medio parecidos, pero nunca lo vi jugar", añadió el joven delantero.

Respecto al triunfo ante los uruguayos y lo que cambió luego de tres caídas seguidas, Montes explicó que "fue un tema de actitud. Entendimos un poco más lo que el profe nos quería transmitir y se notó. Anduvimos muy unidos y salimos a buscar el partido, necesitábamos hacerlo. Ahí nos hicimos muy fuertes y marcamos la diferencia. Tuvimos la mentalidad de salir a ganar, demostrar que somos un equipo fuerte y capaces de pelear en el plano internacional".