Diego Buonanotte sobre opción de fichar en Alianza Lima: Estoy muy cómodo en este club

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, negó que exista la posibilidad de dejar a la institución precordillerana para fichar en Alianza Lima, tras los rumores que han rondado los últimos días.

El mediocampista argentino aseguró al respecto que "trato de no darle mucha importancia a todo lo que se dice, porque se dicen muchas cosas. Trato de enfocarme en lo que tengo que hacer yo, estoy cómodo en este club, lo dije siempre. La realidad es que en junio se me termina el contrato y trato de no pensar mucho en lo que va a venir".

"Tengo una familia y no quiero pensar en lo que va a venir más adelante, trato de vivir el día a día, entrenarme y hacer lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Después se verá y cada uno tendrá que tomar las decisiones que le corresponde, pero trato de no darle tanta importancia a lo que se dice", agregó sobre lo mismo.

En relación a su retorno tras la lesión, el "enano" dijo que "quisiera estar un poco mejor, pero es normal que todavía tenga algunas molestias pequeñas. Intenté recuperarme lo antes posible porque no me gusta estar afuera, es mi forma de ser. Trato de acelerar siempre los tiempos para que haya una recuperación rápida, como fue esta".

"De a poco se irá quitando el dolor. Hoy lo importante era poder completar el partido, aprovechar los minutos que me dio el entrenador y aportarle al equipo lo que yo le puedo dar. Gracias a Dios logramos el triunfo, pasar a la final que era nuestro objetivo", apuntó.