Fernando Zampedri: Estamos más preparados que el año pasado para la Libertadores

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri habló este martes en conferencia de prensa sobre los objetivos del equipo para esta temporada, asegurando que están preparados para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores este año.

"Este año la meta es pasar de grupo, pero ojalá que tengamos esa posibilidad y llegar lo más lejos posible. Vamos creciendo, estamos más preparados que el año pasado. Ojalá tengamos una buena copa, porque creo que la merecemos", apuntó el futbolista.

Respecto a su primera temporada en la UC, Zampedri apuntó que "fue un año raro para todos, nos costó mucho a todos. Pero a mí me fue bien, me pude recuperar de la lesión. Me sentí de a poco mejor. Siempre fui para adelante y progresando en el sentido de la lesión. La adaptación fue muy buena, el club y tus compañeros te lo hacen sentir día a día".

"Cuando llegué al club dije que quería estar bien físicamente, y en lo personal siempre quise ser el goleador del torneo, y ese es mi objetivo personal para este torneo. Es mi sueño y trabajaré para eso. Pero sé que lo grupal es lo más importante y eso es siempre lo que buscamos", agregó.

Por otro lado, el ex Rosario Central se perderá el partido el estreno ante Ñublense por suspensión. "Me hubiese gustado estar, pero ya sabíamos que estaba sancionado. Sigo entrenando y preparándome para estar ante Palestino en la segunda fecha. No sé a quién pondrá el técnico. Está Diego Valencia, pero el profe tiene que ver. Sé que todos están preparados y al que le toque le deseo lo mejor", deslizó.

Finalmente, se refirió al aporte de los jóvenes en el equipo. "La relación con los canteranos es buena, hablamos mucho, sobre todo con los que recién arrancan. Los llevamos por el camino los más grandes, porque están en un proceso de aprendizaje. Los guiamos y les enseñamos, y ahora el técnico les da las herramientas para seguir creciendo", cerró.