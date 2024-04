Gonzalo Tapia es optimista en la UC: Queremos pelear el título

El delantero de Universidad Católica Gonzalo Tapia anticipó el choque contra Deportes Copiapó que se disputará este sábado en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" y comentó las aspiraciones del equipo de cara al viaje a la Tercera Región.

Respecto al equipo colista del torneo, fue consultado por las dificultades que representa el partido en términos de horario y clima en la ciudad. "Uno ya sabe a qué va, a qué hora será, así que no hay excusas. Va a ser un partido complicado; ambos equipos buscarán el triunfo, así que vamos por esos 3 puntos", señaló el jugador de los cruzados.

También se le preguntó a Tapia sobre su futuro tras dejar la etapa juvenil en el equipo, mostrándose bastante optimista. "Hacia adelante no pienso mucho. Hay que vivir el día a día, ahora hay que empezar a escalar en la tabla. Queremos pelear el título, queremos salir campeones, así que en este momento hay que enfocarse en el rendimiento del equipo", argumentó.

Además, se refirió a lo que significa compartir la delantera con Fernando Zampedri, actual capitán del equipo. "Me ayuda bastante. Es un goleador que facilita el trabajo, siempre está ahí, siempre estamos hablando, tirando para arriba. Es un compañero que no solo me ayuda a mí sino también a mis compañeros. Es el capitán del equipo y demuestra su liderazgo día a día", concluyó el delantero de la UC.

La UC enfrentará a Copiapó como visita, el próximo sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por la décima fecha del Campeonato Nacional.