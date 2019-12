Gustavo Quinteros: No he hablado con Tijuana sobre jugadores de U. Católica

El entrenador Gustavo Quinteros se despidió este martes de Universidad Católica con una conferencia de prensa tras confirmarse su partida a Xolos de Tijuana del fútbol mexicano, donde contó sus motivos y además aclaró que no ha hablado con el cuadro azteca sobre ningún jugador del cuadro estudiantil.

El ex DT de los "cruzados" agradeció al presidente del club, Juan Tagle, a su gerente deportivo, José María Buljubasich, a los jugadores y a todos los funcionarios antes de explicar que siempre tuvo la intención para que se jugara íntegramente el Campeonato Nacional.

"No tengo dudas que de haber seguido jugando, el equipo podría haber logrado una mayor ventaja y que podríamos ganar la Copa Chile", indicó para luego dejar "la puerta abierta" para un futuro regreso.

"Esta decisión fue difícil para mí y mi familia, tuvimos que tomar en cuenta muchas cosas, lo social influyó mucho en lo deportivo", afirmó Quinteros quien fue consultado si es que tiene la idea de llevarse a algunos jugadores de la UC a Xolos.

"El miércoles por la noche pasé a ser entrenador de Tijuana mediante una firma que fue aceptada al día siguiente por el club. No he hablado de ningún jugador en particular, solo de los que tiene el equipo, pero de ninguno de Católica. No lo pienso hacer, quiero primero evaluar el plantel", aclaró.

"Hay jugadores que estamos tratando de analizar, primero del plantel que tiene Tijuana. El trabajo que tengo ahora es analizar a cada jugador y decidir sobre continuidad, ver sus contratos, es algo mucho más complicado. No he hablado con Tijuana sobre Edson Puch y tampoco con nadie de otro jugador relacionado con Católica, por respeto y profesionalismo", continuó.

"Si se abre la posibilidad para algún jugador, tendré que hablar primero con la dirigencia del club", complementó para posteriormente profundizar sobre las razones que derivaron en su salida de la UC.

"Son decisiones difíciles de explicar, hicimos todo el esfuerzo por jugar, queríamos que el fútbol siguiera adelante y no se pudo, no sé si se va a poder, ojalá que sí, hay motivos para tener en cuenta cuando uno toma una decisión y si hubiese sido algo económico, me quedaba en Medio Oriente y me vine a Católica con un contrato distinto al que se pueda ver", afirmó.

En última instancia sostuvo que "agradezco el esfuerzo de Católica por tratar de mejorar el contrato. Hay motivos deportivos, sociales y además, agradezco que hizo el esfuerzo para que continúe, me quedé con un dolor profundo en tomar una decisión, es difícil irse de un lugar donde fuiste feliz".

Tambíen contó que se despidió de los jugadores a través de mensajes de voz por su teléfono móvil.