Hinchas de la U se indignaron con Caputto y la derrota en Antofagasta: Hay que invertir en un buen técnico

Este jueves los hinchas de Universidad de Chile se indignaron tras la caída de su equipo por 1-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio "Calvo y Bascuñán" y pidieron la salida del técnico Hernán Caputto.

Los fanáticos se expresaron en redes sociales y criticaron duramente la propuesta defensiva del estratega, que acumula tres derrotas en los últimos cuatro partidos con los "azules".

La U está en el quinto lugar con 25 puntos, siendo desplazados, precisamente, por los "pumas".

Revisa las críticas que recibió el técnico Hernán Caputto:

De verdad ustedes creen que #Caputto prepara algo? dejen de mentirle a la gente, Caputto no tiene capacidad para llevar este equipo, no tiene fondo físico y menos aún tiene esquema táctico, esto es la U señores no puede seguir jugando a no perder