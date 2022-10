Holan fue autocrítico tras empate con Ñublense: Nos confiamos y descansamos en el 2-0

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, fue autocrítico tras el empate que cedió su escuadra por 2-2 frente a Ñublense, en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Holan expresó en conferencia de prensa: "Creo que nos confiamos y descansamos en el 2-0, esa baja de energía no la veo física, sino que de ánimo, porque cuando "nos mojaron la oreja" fuimos a buscar el partido con fútbol y con total autoridad. La pregunta es ¿qué nos pasó que no pudimos hacerlo desde el inicio del segundo tiempo? Eso nos va a permitir crecer como equipo, que si tenemos para hacer tres o cuatro goles, hay que hacerlos, porque sino no te garantiza nada".

Universidad Católica sufrió con la reacción de Ñublense y cedió un poco favorable empate #CooperativaContigo https://t.co/lBMJFWHW5y pic.twitter.com/qefQ4LIZ2o — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 8, 2022

"Nuestra gran cuenta pendiente es que al ir ganando 2-0 pudimos haber mantenido la pelota y atacar", cerró sobre ese tema puntual.

Además, descartó que se deba a la energía física el bajón del segundo tiempo: "El tema físico vamos a ir monitoreándolo, creo que hoy fue más un tema de juego, porque no hubiéramos tenido ocasiones en el final del partido. No nos habríamos ni acercado al arco. Hoy no fue un problema físico".

Finalmente, palpitó la revancha contra la U: "Tenemos muchos partidos, el próximo es el clásico con la llave abierta en Copa Chile. Tenemos un par de días de descanso para estar más lúcidos y frescos, para jugar un partido que nos permita pasar, que es lo que queremos".

Este duelo, que tiene 85 minutos pendientes, será el jueves a las 19:00 horas (22:00 GMT) en Rancagua, a la espera de la confirmación de la Delegación Presidencial.