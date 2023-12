Ignacio Saavedra es sondeado en equipos de Italia y España

En los últimos días se dio a conocer que el volante Ignacio Saavedra no continuará en Universidad Católica para el 2024 tras cinco años de estadía desde su debut en el primer equipo, y ante esta situación es que rápidamente surgieron informaciones de que el jugador de 24 años es sondeado desde Europa.

Este último fin de semana se supo de presunto interés de clubes específicamente de las ligas italiana y española, además de los seguimientos que tiene desde el fútbol mexicano, argentino y de los Estados Unidos.

De acuerdo a información de "All Transfers", uno de las escuadras interesadas es Deportivo Alavés de España, en el que pasara con anterioridad el también chileno Guillermo Maripán y que actualmente no pasa por un buen momento a nivel deportivo.

El otro equipo que tendría a Saavedra en su órbita es Cagliari, de la Serie A. Los "Rossoblu", que tuvieron en sus filas a Mauricio Pinilla entre 2012 y 2014, están en decimoctava posición del "Calcio" y corren peligro de descender.

Esta sería la primera aventura de Saavedra en el fútbol internacional, considerando que desde su debut en el 2018 solo ha podido defender la camiseta de Universidad Católica.

