Ignacio Saavedra se despidió de la UC: Este club es un ejemplo y eso hay que cuidarlo

Ignacio Saavedra fue anunciado oficialmente como refuerzo del FC Sochi de Rusia poniendo así fin a su etapa en Universidad Católica, instancia que aprovechó para despedirse del elenco que lo formó en el fútbol chileno.

El volante pasó página de una estadía de seis años vistiendo la camiseta de la "Franja", dedicando un mensaje de agradecimiento a la institución de San Carlos de Apoquindo.

Mediante su cuenta de Instagram, Saavedra expresó que: "En Universidad Católica encontré mi lugar, uno único en el mundo que me ayudó a crecer, me entregó valores y me dio las herramientas para poder desarrollarme como persona y como profesional".

"En la UC viví momentos hermosos y muy duros, me tocó festejar y sufrir. Mi primer sueño era debutar como profesional con estos colores, jamás imaginé que iba a conseguir siete títulos con esta institución, incluyendo un tetracampeonato histórico, ni que iba a poder defender este escudo en todas las canchas de Chile y en muchas del extranjero para poder dejar el nombre del club en lo más alto", añade en su posteo.

Finalmente, el jugador de 25 años expresa que: "Les quiero desear lo mejor siempre a todos. Este club es un ejemplo y eso hay que cuidarlo, lo que nos hace grandes es toda la gente que construye este club en el día a día y todos los hinchas que nos acompañan cada fin de semana. Siempre tendrán el espacio más grande en mi corazón, éxito en todo Cruzados".

