Ignacio Saavedra sobre su renovación en la UC: No hay nada concreto, pero me centro en el presente

El volante de Universidad Católica Ignacio Saavedra se refirió a los diálogos que lleva adelante su representante con el club para extender el contrato que concluye a fin de año y expresó que su idea es centrarse en el presente, porque tiene mucho que aportar al club.

"No he tenido ninguna conversación, mi representante es el que las lleva y por lo que tengo entendido han estado conversando, pero todavía no hay nada concreto. Me centro en el presente, todavía soy jugador de Católica y aún tengo mucho por aportarle al club, que es lo más importante más que pensar en si voy a renovar o no seguir acá", declaró.

También apuntó a que en el camarín "cruzado" no se han puesto en el escenario de concretar más salidas durante esta temporada "sino que los que estamos tenemos que poner toda nuestra energía por sacar esto adelante, por ir a sacar resultados, hacer un lavado de cara del primer semestre y personalmente, si llega a salir quien sea que salga, me pondría feliz".

"La verdad es que en el camarín todos estamos pensando en Católica y lo digo yo que a fin de año no sé mi situación, pero no pienso en eso, todos en el equipo están enfocados en Católica, en querer dar alegrías al club y nuestras familias, que es lo más importante", manifestó el centrocampista, quien también contó la importancia que reviste para la UC la Copa Chile, torneo por el cual el miércoles jugarán contra Everton.

"Todos los torneos son muy importantes, y la Copa Chile aparte que te da lo de entrar a Libertadores, no la hemos ganado hace años, entonces también es un desafío que conversamos, algo que nos propusimos, que si la ganamos va a ser lindo para el club y sumar una nueva copa, personalmente me falta esa copa y sería lindo conseguirla", dijo.

Por otra parte dedicó frases a la inminente incorporación de Nicolás Castillo: "Más que importante para el club, para nosotros como canteranos es lindo que pueda regresar acá, es su casa, me acuerdo que cuando llegué al club estaba debutando, entonces uno quería verlo. Después, todo lo que triunfó, los goles que hizo, fue afuera. Sería bueno tenerlo, es un aporte, puede ayudar a muchos jóvenes, muchos que lo ven como referentes, Diego Valencia lo veía como referente. Es un referente para muchos acá, qué mejor que tenerlo acá con su gente, que se pueda poner a punto y disfrutar de este lindo deporte, más acá que es donde se crio".

"Nos propusimos ir fin de semana a fin de semana, no podemos perder energía pensando en el final del campeonato. Ojalá llegar lo más arriba posible en la copa y en la liga es semana a semana, no podemos pensar en dos partidos más, sino que en nuestro próximo partido, tratar de ganarlo y que los resultados se vayan dando"