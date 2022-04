Juan Tagle: En 35 años de San Carlos jamás existió una denuncia de robo

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, lamentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa la denuncia de robo que hizo Colo Colo tras el partido del domingo en San Carlos de Apoquindo, asegurando que jamás en la historia del recinto se había vivido una situación similar.

"Probablemente esa denuncia del robo fue la que motivó nuestro apuro en emitir un comunicado el día domingo, porque era una denuncia que nos parece gravísima. A nosotros en casi 35 años que tiene San Carlos de Apoquindo jamás existió una denuncia de robo en los camarines", deslizó el dirigente.

En esa línea, apuntó que "hasta ahora nosotros no teníamos información específica ni de parte Colo Colo ni de parte de alguna autoridad respecto de ese robo... Yo mantengo la mejor relación con Edmundo Valladares, tenemos una relación muy franca, y por eso que me llamó mucho la atención que esto lo denunciara públicamente por la prensa y no comunicándose con nosotros para denunciar esta situación".

"A mí me parece que si alguna persona va a mi casa y esa persona cree que le robaron en mi casa lo mínimo que a mí me lo haga presente y me dé los antecedentes. Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna información sobre esa situación. Se dijo que había una cámara de seguridad tapada y efectivamente la que apunta a la zona mixta estaba obtaculizada", agregó.

Respecto a la falta de imágenes, agregó que "sabemos que muchas veces los propios equipos rivales cuando están ahí han querido tapar esa cámara porque vulnera una zona privada, donde hay conversaciones, calentamiento y diálogo. Entonces lamentablemente esa cámara estaba tapada pero noo para efectos de cubrir delito

"Yo habría esperado tener información. Nosotros hemos hecho toda la investigación interna posible y no hemos recabado ningún antecedente sobre esos hechos.. Nos parece muy extraña la situación, solamente no podemos descartarla 100 por ciento, porque uno no puede negar un hecho del cual desconocemos toda información", complementó.

Finalmente, resaltó que "no nos gustó la forma en que se denunció esto a la prensa sin darnos a nosotros la información. Siempre he mantenido una buena relación institucional con Colo Colo y con el mundo, con los dirigentes anteriores. Y siempre ha sido una relación franca".