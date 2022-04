La ironía de Parot: Según la prensa, empatamos con el mejor equipo de Sudamérica

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot reaccionó con ironía tras el empate 1-1 ante Colo Colo y estimó que el conjunto "popular" tuvo escasas llegadas de peligro al área local, durante el choque jugado en San Carlos de Apoquindo.

"Según la prensa y todo el mundo, empatamos con el mejor equipo de Sudamérica, y tampoco es tan malo", señaló a TNT Sports.

"Mantuvimos el invicto con ellos también acá, pero obvio, se nos vio mejor quizás a como veníamos, lo importante era no perder, pero te vas con sabor amargo por el hecho de que se te fue en los últimos minutos... a levantar cabeza, porque tenemos un partido sumamente importante en la semana y queremos hacerlo de gran manera acá en la casa", explicó sobre el próximo desafío, ante Flamengo.

De cara al trabajo realizado en cancha y a la planificación del DT, Rodrigo Valenzuela, dijo que "él puso mucha gente de buen pie en el medio, tratamos de darle un poco la salida al rival y en tres cuartos presionar de manera agresiva, en el primero lo hicimos de gran manera y en el segundo, quizás por el desgaste y porque ellos pusieron más gente arriba, a presionarnos, y nos costó salir jugando, caímos mucho en el pelotazo".

"Tuvimos el partido controlado, no llegaron ninguna clara antes del gol, salvo la que me equivoco yo, me la quita Bolados y al 'Colo' -Leo Gil- se le fue el gol, el primer tiempo fue para Católica y el segundo fue un poco más para Colo Colo en la posesión, pero sin llegadas con peligro", completó.