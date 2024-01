La UC recurrió a Messi para defender su elección de pasto sintético

Luego de la polémica generada por el uso del pasto sintético en el nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica usó una antigua declaración del seleccionado argentino Lionel Messi para defender la decisión.

A través de un posteo en X (antiguo Twitter) la UC republicó un video del trasandino en su llegada a la MLS hablando respecto a volver a jugar en césped artificial.

"Lo dice uno de los más grandes", dice el posteo cruzado.

En la declaración, el rosarino da cuenta de que "hice todas mis inferiores en césped sintético. Toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo que no he vuelto a jugar en cancha sintética, pero no tengo problema en adaptarme otra vez".

Recordar que ayer lunes, la UC anunció que decidió usar césped artificial para la cancha del nuevo recinto cruzado.

Mira acá el posteo