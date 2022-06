Luciano Aued: Quería volver a sentirme jugador

El futbolista de Universidad Católica Luciano Aued volvió a las canchas este sábado en la victoria 3-1 sobre Unión San Felipe, por la Copa Chile, y manifestó su satisfacción tras el largo periodo de baja a causa de una afección cardíaca.

"Lo único que quera era disfrutar del partido, disfrutar de mis compañeros, de esta gente que nunca me dejaron solo, siempre me apoyaron, y nada; todo este tiempo, lo único que quería era volver a estar en una cancha, vovler a sentir esto", declaró a TNT Sports.

"Cuando se aproximaba la fecha del estudio empieza el miedo, estaré o no, me darán el alta... fueron esas mezcla de sensaciones y la realidad es que quería volver a disfrutarlo, volver a sentirme jugador. Acá está mi hija, mi señora en primera fila. Más que esto no se puede pedir", indicó.

Luego, afirmó que "lo único que te da ritmo de partidos es jugar y no es fácil. Tengo 35 años y no es fácil, necesitas de los partidos, hoy analizo el hecho de volver a sentirme jugador, que el equipo gane, y de a poco vamos a retomar el camino".

Sobre su relación con el entrenador Ariel Holan, estimó que "cuando él estaba en México y en Brasil siempre tuvimos buena relación, cuando me pasó esto fue uno de los primeros que llamó para darme un apoyo y cuando llegó preguntó si podíamos apurar los procesos. Para mí es un espaldarazo tremendo que el técnico quiera que esté, me queda devolverlo en la cancha".