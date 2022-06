Matías Dituro: Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder

El portero de Universidad Católica Matías Dituro aseguró que tiene pocas chances de salir de la precordillera, ya que la institución no quiere dejarlo partir, por expresa petición del técnico Ariel Holan.

Según expresó el periodista Hernán Lospinato, de Sábado de Vélez, Dituro le dijo: "Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder. Están firmes que no me van a dejar ir, esto me lo dejó claro Ariel Holan y también los dirigentes del club".

El golero tuvo una gran temporada a préstamo en Celta de Vigo y tenía la chance de partir a Vélez. La UC lo quiere para recuperar terreno en el Campeonato Nacional y avanzar en la Copa Chile y la Sudamericana.