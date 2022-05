Miguel Angel Neira y posible regreso de Castillo a la UC: Al club no le hace falta un delantero

Universidad Católica planea un renacer de cara al segundo semestre de la temporada. Tras la llegada de Ariel Holan como nuevo director técnico, el tetracampeón comienza a tantear el próximo mercado de pases para traer refuerzos, y uno de los nombres que se estudia como posibilidad es el regreso de Nicolás Castillo.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex futbolista y campeón con la "Franja" Miguel Angel Neira se refirió a la chance de que el atacante nacional tenga su vuelta a San Carlos de Apoquindo.

"Lo malo de él (Castillo) es que habla mucho y cosas que no debería. Se mete contra los demás equipos a través de redes sociales y debería decir las cosas de frente. En lo futbolístico no sé como está, pero hace tiempo que no juega y a la Católica no le hace falta un delantero", comentó a nuestro programa.

"Si está Zampedri y hay muchos chicos también que están postergados en el último tiempo", añadió.

También Neira habló de una vuelta de César Pinares. "La mayoría de los casos de los jugadores que vuelven al país no tienen buenos resultados, pero a la UC le hace falta un volante y si está en buenas condiciones puede que arregle esa falta".