Nehuén Paz: "Busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar"

El argentino Nehuén Paz, defensa de Universidad Católica, abordó su complejo momento, tras no ser considerado por el técnico Nicolás Núñez, y afirmó que quiere salir del equipo.

"Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira", aseguró el central en diálogo con el medio partidario Punto Cruzado.

No obstante, comentó que los Cruzados tienen un plan B en caso que no consigan traspasarlo: "El club dijo que me van a inscribir, no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron", sostuvo el trasandino.

Paz, con contrato hasta finales de 2025, insistió que "yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar".

Por último descartó haber rechazado ofertas para quedarse en la UC.

"No rechacé ninguna propuesta del extranjero, ni me niego a moverme del club. Sea del año pasado o de ahora, es mentira", sentenció.