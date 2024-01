Nicolás Castillo: Cada día, entrenamiento y partido me voy sintiendo mejor

El delantero Nicolás Castillo comentó cómo va su proceso de adaptación tras su regreso a Universidad Católica, elenco en el que ya redebutó y jugó un partido después de dos años.

En conferencia de prensa previa al duelo ante Coquimbo, por la Copa de Verano, Castillo señaló: "Bien. Me he sentido bastante bien y cómodo en este período que llevo de adaptación, he sumado minutos, así que me pone contento eso, cada día, entrenamiento y partido me he sentido mejor, así que feliz".

"Estos partidos nos van a servir mucho, tanto en lo futbolístico como en lo físico, que también hemos trabajado mucho, nos va a traer muchas cosas buenas para el equipo", añadió.

El duelo entre "piratas" y "cruzados" se va a llevar a cabo este miércoles a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".