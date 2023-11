Nicolás Núñez: Tenemos mucha frustración porque creíamos que podíamos ganar el clásico

El director técnico de U. Católica, Nicolás Núñez, lamentó la caída por 3-1 en el clásico universitario contra U. de Chile en el Estadio Santa Laura, aunque aseguró que el resultado fue por "detalles".

Núñez fue consultado en un inicio por los insultos de algunos hinchas a jugadores como Nicolás Peranic: "Entendemos la frustración y la pena, no tengo dudas que al igual que ellos, nosotros y sobre todo los jugadores sentimos la misma tristeza de lo que pasó en el partido de hoy, del resultado".

"Teníamos mucha ilusión y la frustración la entendemos y la compartimos, hay maneras y maneras de manifestarlo. A veces creemos que hay formas más válidas que otras, pero el fondo es la frustración porque creemos que podríamos haber obtenido un triunfo frente a un clásico rival y veníamos jugando mejor de lo que hoy lo pudimos hacer. Entendemos y empatizamos", añadió.

Barristas insultaron a jugadores de la UC rumbo a camarines tras la derrota en el clásico #CooperativaContigo https://t.co/wsnTaMqsdG pic.twitter.com/v8OryGq4Rx — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) November 11, 2023

Sobre el trámite del compromiso, el exMagallanes sostuvo: "Creo que hasta los 25 minutos tuvimos conexiones, hubo un momento en que lo estábamos haciendo bien. Sentí que ellos nos empezaron a presionar bien. En un momento Nicolás Peranic me dijo que no estaba muy buena la cancha en la parte del área y por eso le dije que si había algún problema que mejor saliéramos de forma directa, tratando de conectar más que dividir, pero quizás no lo supimos gestionar bien".

"Lo primero es que veíamos como una alternativa que la U saliera a presionar, pero no creía que lo iba a sostener tanto tiempo y lo hicieron, eso es un mérito. En estos momentos los equipos grandes, cuando están dolidos, uno guarda la posibilidad de que en estos partidos los jugadores ven una oportunidad para elevar su rendimiento, así que creo que eso los hizo tener un alto nivel de concentración, sobre todo en la presión", siguió en la miusma línea.

"Después de los goles no pudimos seguir conectándonos, en eso estoy de acuerdo, y quizás el hecho de jugar largo no nos dio tanto fruto. Tras el partido con Colo Colo conversamos que quizás no tuvimos tanto valor por jugar, hoy nos faltó profundidad, poner a Fernando Zampedri y nuestros delanteros en más duelos. En una de las pocas que pusimos en el área Gonzalo Tapia terminó conectando (y marcando el descuento)".

De todas formas, no consideró que hubiera una gran diferencia en el trámite del compromiso: "El análisis no pasa porque Universidad de Chile nos haya dominado completamente. Son errores muy puntuales que al final no nos dan claridad para ser lo profundos y peligrosos que buscamos ser, es así. En un momento nos ilusionamos, yo también pensaba que estábamos cerca, pero no pudimos capitalizar, y es un hecho que ellos por haber jugado estaban con más ritmo y alerta, eso es un mérito que vi a diferencia de otros partidos de Universidad de Chile. Estaban muy alerta, sus delanteros presionando bastante, replegando bastante en otros momentos. La motivación era alta y en partidos anteriores no lo había visto, ni siquiera en el último ante Everton".

[FOTOS] La desazón de la UC tras perder ante la U en el clásico en Santa Laura #CooperativaContigo https://t.co/UwF6ql21OQ pic.twitter.com/ofaEgSkOjO — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) November 11, 2023

También fue cuestionado por un cambio: "La salida de Jorge Ortiz fue porque creíamos que Clemente Montes nos podía dar un poco más profundidad, atacar los espacios, más que jugar con un extremo a pie cambiado, y porque creíamos que algunos errores habían afectado el rendimiento de Jorge. Al principio resultó con Clemente, pero después tampoco terminó siendo, la U se replegó bien, nos cerró los espacios y no encontramos esa claridad".

Finalmente, tuvo una reflexión sobre la complicación de la UC para levantarse tras recibir goles: "Lo emocional es muy complejo, es una de las grandes partes del rendimiento de un equipo. Inestabilidad, el hecho de frustrarse hay que tener valentía para seguir iniciando el juego, de intentar no jugar a especular o lanzar y ver lo que pasa. Uno juega con ese riesgo, hoy no salió mal, creíamos que habíamos avanzado, pero es un hecho que el no estar en los primeros lugares, que es donde el club está acostumbrado a estar, nos hace tener poca confianza y eficacia".