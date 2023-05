"No me arrepiento de ninguna frase": Juan Tagle dio su versión por chat filtrado

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, entregó su versión sobre el chat de la ANFP filtrado en la prensa y que complicó al mandamás de la ANFP, Pablo Milad, con el Gobierno, en el marco de las soluciones para la violencia en los estadios.

El gran tema de esta conversación filtrada fue que Milad calificó como un "caramelo" la idea de impedir la entrada a los recintos deportivos a las personas que tengan deudas de pensión alimenticia, tema sobre el que Tagle se mostró en desacuerdo, algo que ratificó este sábado en redes sociales.

"Lo que señalé en el chat en cuestión fue solo que no estaba de acuerdo en mezclar el tema de la violencia en los estadios con el problema de las pensiones de alimentos porque se perdía el foco de la discusión", expresó en primera instancia.

"Me parece perfecto que se discuta cómo puede colaborar el fútbol con el problema de deudas de pensiones, que por lo demas ratifica la componente pública y social que tiene el fútbol, que algunos niegan", añadió dejando en claro que "me pareció importante que los cruzados y cruzadas supieran mi versión".

Finalmente, al ser cuestionado por un seguidor suyo en Twitter, Tagle remató: "Ratifico todo lo que dije, no me arrepiento de ninguna frase, creo que se pierde el foco del tema de la violencia".

"Por alguna razón no los filtraron (sus mensajes). Solo manifesté mi opinión en forma respetuosa de que no estaba de acuerdo en que se mezclaran ambos temas, porque se perdía el foco", sentenció.

