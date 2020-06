Olivera recordó los errores de Garcés en duelo de Peñarol ante la UC en la Libertadores 2011

El delantero uruguayo Juan Manuel Olivera recordó la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores 2011, en donde defendiendo a Peñarol superó a Universidad Católica tras imponerse 2-0 en la ida con dos errores del portero Paulo Garcés.

Sobre ese partido, el ex Universidad de Chile dijo en conversación con ESPN que "primero jugamos acá de local y dos ayudas del portero (Garcés) nos permitieron irnos con un resultado que nos daba mucha tranquilidad".

"Terminamos 2-0 en un partido en el que no habíamos sido muy superiores, pero fuimos contundentes. Esa es la realidad. Ese equipo de Juan Antonio Pizzi jugaba muy bien, te llegaba por todos lados, era complicado", agregó el ariete quien hizo el primer tanto del compromiso.

En relación a su primer período en los azules el año 2005, el "Palote" dijo que "tuve la posibilidad de conocer al club. Siempre fue un club grande que movía mucha masa y que tenía la presión de ser campeón".

"Cuando me fui, me fui con la espina de no haber salido campeón. Uno cuando pasa por un equipo grande, el ser campeón es casi una obligación. Hay que dejar una huella", aseguró.

Mira las declaraciones de Olivera y los errores de Garcés: