Paulucci: A veces los jugadores se cansan de los técnicos... No quiero ser una molestia para este club

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, se mostró abatido tras la derrota por 2-0 contra Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo, de la cual se consideró el máximo culpable.

"El único responsable soy yo. Jugamos un mal partido. Con el plantel que tenemos es imposible jugar así, y como dije antes, el único culpable soy yo", expresó el estratega en conferencia de prensa.

Además, comentó que "a veces los jugadores se cansan de los entrenadores, voy a hablar con ellos para ver qué pasa. No quiero ser una molestia para este club".

A raíz de esta declaración, después fue consultado si piensa en dejar su cargo y su respuesta fue clara: "Se interpretó mal, dije que voy a hablar con los jugadores. Me siento respaldado por ellos y la dirigencia, el día que no sienta eso, me voy para mi casa".

La UC enfrenta el martes a Sporting Cristal en San Carlos por la Copa Libertadores.