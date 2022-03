Paulucci respondió a crítica del Presidente Boric sobre la UC: Usó un término que no me gustó

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, respondió al análisis del Presidente de la República, Gabriel Boric, quien además de sugerir cambios en el planteamiento de la escuadra de la que es hincha, calificó como un "desastre" la última derrota por 1-0 ante Everton.

Paulucci dijo este jueves en conferencia de prensa: "Todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más cuando se pierde. Hay ciertos enojos como hinchas", puntualizando que "usó un término que no me gustó. Se ve que como no viene al estadio, no vio el partido".

De todas formas, invitó al mandatario a visitar al equipo a San Carlos de Apoquindo y le deseó éxito en su administración: "Le deseo que tenga una muy buena gestión, creo que tiene mucha capacidad, me gusta como es, es hincha de Católica y hay que apoyarlo. Nosotros tenemos que mejorar y él deberá hacer las cosas que prometió".

Además, volvió a analizar el duelo con Everton: "Debimos irnos en ventaja de dos goles al final del primer tiempo y terminar como justos ganadores por tres o cuatro goles contra uno, pero fallamos y eso es culpa nuestra".

También palpitó el compromiso ante O'Higgins: "Todos los equipos estamos compactos porque es muy parejo el torneo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera porque es una liga competitiva, no como algunos quieren hacer ver. Es un gran rival, que no solo cambió alineación contra Curicó (perdió 5-0), sino que en otros partidos lo ha hecho. Hay que ver qué tiene en su cabeza el entrenador (Mariano Soso)".

La UC jugará este sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) ante los "celestes" en Rancagua por la séptima fecha del Campeonato Nacional.