Peranic y penal no cobrado a Zampedri: "Los árbitros se pueden equivocar"

En Universidad Católica siguen masticando la ajustada caída sufrida el sábado ante Audax Italiano, en un partido que estuvo marcada por una polémica decisión del árbitro Felipe González, quien se desentendió de una clara infracción a Fernando Zampedri dentro del área.



Si bien la jugada pudo cambiar el rumbo del partido y el resultado, el portero Nicolás Peranic prefirió no seguir entrando en polémica y optó por "prestarle ropa" al cuestionado colegiado.



En conversación con TNT Sports, el guardameta señaló que "lo vi y también vi que subieron las grabaciones del VAR, pero bueno, los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Creo que, si era penal, en la cancha me había parecido penal, pero uno confía en que cuando el árbitro va y revisa, aplicará criterio".



En la misma línea, agregó que "quedarnos en lo que pudo haber sido no sirve de nada, quizás por cómo estaba el partido cambiaba un poco las cosas, pero ya está, ya pasó y repito, todos somos seres humanos, nos equivocamos y puede pasar".



Respecto al duelo con los itálicos, el cancerbero apuntó que "la ilusión era de seguir sumando, pero fue un partido no encontramos la forma, hubo errores puntuales que nos hicieron pagarla caro y perder, pero así y todo el convencimiento sigue siendo el mismo".