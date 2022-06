Peranic y posible retorno de Dituro: No debiese preocuparme

El portero de Universidad Católica Nicolás Peranic habló este miércoles sobre la posible competencia que tendrá en el puesto si es que se llega a concretar la permanencia de Matías Dituro al elenco de la precordillera.

Es que la vuelta del arquero tetracampeón al club de la "Franja" sigue siendo una posibilidad tras terminar su préstamo en Celta de Vigo. Sin embargo, para Peranic aquello no es un hecho de preocupación.

"Me entreno y preparo día a día para mejorar y estar de la manera correcta para cuando llegue la oportunidad. Si viene Matías (Dituro) o no es un tema que no debiese preocuparme", apuntó en rueda de prensa.

"Obviamente que considero o creo que me preparo para aprovechar la oportunidad sea la competencia que sea. Me dedico a perfeccionarme y estar a disposición del entrenador cuando lo requiera", remarcó el ex Melipilla.

Sobre el debut en Copa Chile ante Unión San Felipe, donde puede ser titular, Peranic mencionó que: "Vienen bien en su campeonato. Históricamente siempre tienen buenos planteles y sus equipos son duros. Como características de los equipos de la B tienen esa intensidad para jugar, meten mucho, pero independiente del rival que se enfrente, vamos a tratar de desarrollar nuestro juego".

"Estamos enfocados en desarrollar lo que proponemos nosotros más que del rival. Importa, hay que respetarlos, más en este tipo de competencias, pero trataremos de hacer lo nuestro", expresó.

La UC se medirá a San Felipe en el cruce de ida este sábado, desde las 15:30 horas. Podrás seguir todos los pormenores junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl. y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.