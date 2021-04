Ricardo Lunari contra quienes pidieron retorno de Holan: El hincha debe tener memoria

El destacado ex delantero de Universidad Católica Ricardo Lunari criticó a los hinchas que pidieron el regreso de Ariel Holan tras la derrota sufrida por los cruzados ante Argentinos Juniors en la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores de América.

"En cuanto al pedido de la gente de la vuelta de un entrenador que le dijo que no hace dos meses a Católica, no lo entiendo", apuntó tajante a Al Aire Libre en Cooperativa el actual entrenador de Provincial Osorno.

"Uno debe tener un poco de memoria, analizar un poco las cosas y también pensar con un poco de corazón, por amor a la camiseta", agregó al respecto.

En esa misma línea, la UC expuso que "no puede ser que a un entrenador que te despreció, que se va por una oferta mejor y al que ahora lo despiden porque no le fue bien, la gente quiera que vuelva, hace dos meses dijo que no y ahora lo quieren ir a buscar de nuevo".

"Estamos pidiendo hace tanto tiempo una persona que realmente se identifique con la UC y se comprometa, no que esté sólo de paso como los últimos. Un proyecto a largo plazo para jugar, jugar una buena Copa Libertadores, es algo que estamos pagando a nivel internacional", cerró.