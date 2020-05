Rodrigo Barrera: Soy el goleador histórico de la UC, pero muchos hinchas me llaman traidor

El ex delantero nacional Rodrigo Barrera aseguró que su carrera como futbolista pudo ser mucho mejor, pero no se la tomó tan en serio como debió, además, aseguró que su paso por Universidad de Chile le significó ser llamado traidor en la UC, club en el que es goleador histórico.

"En la U no. A pesar de que yo le había hecho goles a la U,un día llegaron al entrenamiento el Beto, el Kramer y el Mono, Lideres de la barra de Los de Abajo, para decirme que me apoyaban, que yo era ahora jugador de la U y que me respetaban", dijo en Las Últimas Noticias.

"Cuando volví años después, me gritaban traidor. Hasta hoy pasa, soy el goleador histórico de la UC en todas las divisiones, pero muchos hinchas me dicen traidor, en fin", agregó el ex delantero.

Respecto a sus años como futbolista, expuso: "Pienso que si me la hubiese tomado más en serio, mi carrera habría llegado más lejos. A mi las cosas en el fútbol me salián muy fáciles y por eso creo que me esforcé menos, lo que me perjudicó para conseguir cosas mayores".