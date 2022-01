Sebastián Galani recibió duras críticas tras la Supercopa

El volante de Universidad Católica Sebastián Galani fue uno de los más criticados tras la Supercopa que ganó Colo Colo el domingo en Concepción, a raíz de la jugada que originó el segundo gol del "Cacique", que ganó 2-0.

El ex jugador de la U intentó marcar a Gabriel Suazo en una acción por el costado izquierdo, pero el capitán de los "albos" fue con más convicción a la pelota y generó un ataque que concluyó con el tanto de Carlo Villanueva.

Por esto, al coquimbano en redes sociales no le perdonaron la débil marca y tampoco su pasado como representante de U. de Chile.

Revisa las críticas que lo convirtieron en Trending Topic:

La mayoría se ríe de Galani, pero me atrevería decir que Camilo Moya y Jimmy Martínez son más malos que ese wn🤦🤦🤦🤦

Lamentable y preocupante la falta de jerarquía de @Cruzados. Ayer solo se vio un equipo con hambre y no fuimos nosotros. Galani no es "6", x favor no traigan a Cuevas, es menos que Oyanedel a sacar 🐊 del bolsillo y traigan calidad en medio, defensa y arco.. @JuanTagleQ