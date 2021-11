Sebastián Pérez: No fue penal ante Luján, yo toqué el balón primero

El arquero de Universidad Católica Sebastián Pérez entregó su versión sobre la polémica jugada que protagonizó con Nahuel Luján en el comienzo del clásico estudiantil ante la U el pasado domingo.

Para el meta de cuadro estudiantil, "no fue penal ante Luján, yo toqué el balón primero. Estaba tranquilo, no pensé que podían cobrarlo".

"Fue balón y luego un choque como pasa en tantas jugadas. Vi la jugada muchas veces y confirmo que no fue penal", añadió en conversación con DirecTV.

"Hay que dejar tranquilos a los árbitros, se pueden equivocar como cualquier persona. Hoy todos los equipos se están jugando cosas importantes y cuando no salen las cosas, los apuntados son ellos", insistió el ex Deportes Iquique.

Sobre el partido, apuntó que "nunca me confié porque la U pasara un mal momento. Nos costó más de la cuenta en el primer tiempo, no fuimos el equipo que veníamos mostrando. Logramos tres puntos fundamentales".

