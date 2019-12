Sebastián Sáez: No sé que me faltó para convencer a Universidad Católica

El delantero argentino Sebastián Sáez cumplió dos temporadas con Universidad Católica finalizado el último campeonato. Sin embargo, el atacante ve con preocupación su continuidad en el club debido al posible arribo de dos delanteros de cara al próximo año.

"Sacha" termina contrato a fin de este mes con el elenco de la precordillera y no ha recibido señales de un acuerdo por parte de la dirigencia, lo que lo tiene en la incertidumbre.

En diálogo con El Mercurio, el bicampeón con los "Cruzados" declaró que: "Todos saben que mis ganas están en seguir en la Católica, pero también se que se están evaluando otras posibilidades. Las cosas se hablaron claras desde un principio".

"La verdad al día de hoy no sé que me faltó para convencer a Universidad Católica. En mi análisis siempre logré lo que me pidieron los cuerpos técnicos, se consiguieron dos campeonatos y convertí 16 goles. Tengo un balance bastante positivo", agregó.

De la misma manera, Sáez descartó tener algún tipo de resentimiento si le toca salir de San Carlos de Apoquindo, mencionando que: "El club se ha portado muy bien conmigo. Uno ya es grande y maduro y entiende que las opciones son otras y no tengo porque enojarme".

"Mi representante igual está buscando otras alternativas, si se da la posibilidad de seguir voy a estar muy feliz y si no, me iré agradecido de la UC", remarcó.

Por último apuntó que no se niega a la posibilidad de seguir jugando en Chile de aparecer alguna oferta "prudente" de otro equipo de la Primera División.