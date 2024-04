Tiago Nunes tras ser citado al Tribunal de Disciplina: Me sorprende

El director técnico brasileño de Universidad Católica, Tiago Nunes, se refirió a su citación y a la de un miembro de su cuerpo técnico al Tribunal de Disciplina por el uso de un dispositivo tecnológico.

Nunes señaló en conferencia de prensa: "Me sorprende este tema, porque al final utilizamos una cámara táctica en vivo, para tener un panorama general de lo que está sucediendo en la cancha. Al final, a partir de esto, siempre observamos dónde se puede sacar ventaja del rival. Me parece que es un tema que debiera ser tratado de forma más natural. Claro que voy a dejar esto a cargo del club, y si el club necesita que yo esté presente para dar alguna explicación, voy a estar, lógicamente, estoy 100 por ciento disponible para esto. Pero en general me sorprende un poco, es un tema normal y ojalá pueda ser tratado de esa forma".

El duelo con Deportes Copiapó y la cancha sintética

Sobre el duelo de este sábado ante Deportes Copiapó, señaló: "Es un rival duro, si bien están en una posición que no es buena en la tabla, en sus dos partidos de local obtuvo dos victorias, contra (Deportes) Iquique y (Unión La) Calera. Es un equipo duro, que saca ventaja jugando como local, tenemos que estar preparados para enfrentar lo que nos toque. Somos dos equipos que presionamos, nosotros por ser un equipo grande, siempre tenemos que salir a buscar y ganar. Estamos con los objetivos claros de estar más cerca de la parte alta de la tabla, va a ser un partido disputado, duro, pero independiente de cualquier cosa, tenemos que estar pensando en buscar los tres puntos".

También habló de la cancha sintética: "Lo que he evaluado y viendo los partidos de (Deportes) Copiapó, me parece que se puede jugar bien ahí, veo siempre que los equipos se asocian, intentan jugar, entonces creo que no va a ser un impedimento para que el equipo juegue bien".

"Hay diferentes tipos de cancha sintética, incluso el Mundial en Brasil en casa de (Atlético) Paranaense, que es muy parecido al pasto natural, no se marca ningún tipo de diferencias. Incluso es mejor muchas veces, no hay ningún tipo de problema con la cancha, siempre está en perfectas condiciones, el partido se hace más rápido. Trabajé en Botafogo, también un pasto sintético diferente, de altísima calidad y tecnología, es un pasto perfecto, no lastima a nadie, el jugador se siente cómodo, incluso entrenábamos ahí", continuó, proyectando, asimismo, el césped artificial que tendrá el nuevo estadio de la UC.

Jugadores en duda

Por otra parte, habló de jugadores que estaban en duda: "Normalmente valoro quién está disponible para jugar. No quién sale, sino quién está. Hay casos y casos. Fernando (Zampedri) no se sintió bien el miércoles, tuvo un poco de fiebre, algo simple, no pudo entrenar por dos días, pero está bien y viaja normalmente. Agustín (Farías) sintió un poco de dolor en su pierna el martes, está en tratamiento y va a intentar estar disponible. Hasta minutos antes del partido vamos a tener confirmación. Gary (Kagelmacher) está 100 por ciento disponible".

En una línea parecida, no se mostró preocupado por el aumento de partidos por el inicio de la Copa Chile, que tiene este viernes su sorteo a las 21:00 horas.

"Tenemos casi 30 jugadores, 22 que estaban con nosotros y el resto jóvenes que están entrenando con nosotros, así que no veo ningún tipo de problema. Creo que incluso es una oportunidad de ver a todos los jugadores. Vamos a encarar las dos competencias de la misma forma, con la misma seriedad, porque la Copa Chile es algo importante para nosotros, queremos pelear el título. No me preocupo tanto por ese tema"

"Hablando de las lesiones, yo intento valorar quien está disponible y estamos tratando de generar una identidad de juego para este equipo y lo único que cambia es la característica individual de cada jugador, que afecta el contexto general del equipo, pero la idea general es la misma, jugando en Santiago o donde sea. Todos pueden competir por el puesto, mi rol es dar la chance de que puedan jugar, demostrar si tiene condiciones de ser titular y encontrar una mejoría general para el club. No creo que existe un club que pueda pelear algo grande con 11, 12, o 13 jugadores, necesitamos un grupo grande y es lo que estamos intentando hacer acá, prepararlos de la misma manera a todos, para que tengamos un grupo compatible con los objetivos que tenemos esta temporada", cerró.

El duelo de los "Cruzados" en Copiapó será este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT).