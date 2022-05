Tribunal de Disciplina rechazó apelación de la UC y confirmó primera sanción de partido sin público

La segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la apelación de Universidad Católica por el castigo de jugar un partido sin público, debido al lanzamiento de un proyectil en el duelo con La Serena en San Carlos de Apoquindo, el pasado 9 de abril.

El objetivo de Cruzados era reducir la sanción y poder contar con público en su próximo partido de local, apelando que la sanción aplicada fue "extremadamente gravosa y desproporcionada".

No obstante, la Segunda Sala sostuvo que la sentencia apelada no fue desvirtuada y no se presentaron argumentos que pudiesen ameritar "una modificación del reproche establecido en primera instancia".

Por esa razon, la Segunda Sala confirmó la sentencia que dictó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina el pasado 19 de abril, y Universidad Católica deberá jugar un partido oficial, en calidad de local, a puertas cerradas.

Este partido se sumará a la sanción de dos partidos sin público que recibió por los incidentes de hincha en el clásico con Colo Colo.

El primero de estos duelos sin público será este viernes, ante Unión La Calera en San Carlos, a las 18:00 horas (22:00 GMT).