"Una falta de respeto": La molestia de Zampedri en la conferencia previa al clásico universitario

Universidad Católica y la U se enfrentarán este sábado en Coquimbo en el primer clásico universitario del 2024, y en la rueda de prensa de esta jornada previa al encuentro el capitán de los "Cruzados" Fernando Zampedri evidenció su molestia por la disparidad en la cantidad de preguntas que recibieron a diferencia de los azules.

Casi terminando la conferencia, el goleador de la UC recibió una de las últimas consultas, donde aprovechó de expresar su malestar.

"Ninguno de tus compañeros preguntó para este lado. No sé qué pasa pero me pone incómodo la situación. Que solo nos hayan realizado dos preguntas me parece una falta de respeto hacernos perder tiempo de esta forma", expresó el "Toro".

- Revisa la queja de Zampedri: